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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak - Otomobil Haberleri

        Bloomberg: BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

        Bloomberg'in haberine göre Çinli BYD 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'ye geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:04
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        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
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        Üst düzey yetkililerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırımı Pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mayıs ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

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        Yetkililer bu kapsamda BYD ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını, şirketin Avrupa’da Macaristan’a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye’de ikinci fabrikasını inşa edeceğini belirtti.

        Yetkililerin verdiği bilgiye göre, fabrika otomotiv sektörünün önemli kentlerinden Manisa’da inşa edilecek. Sözleşme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyor.

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