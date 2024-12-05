BYD Türkiye'ye Hyundai Assan’dan yönetici transferi

Türkiye'ye yatırım sürecini başlatan Çinli otomobil markası BYD, Türkiye yapılanmasını oluşturmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, en son Hyundai Assan’da Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Öncü Karaoğlan, BYD Türkiye’de Bayi Yönetimi Direktörü olarak atandı.

1981 yılında İzmir’de doğan Öncü Karaoğlan, eğitim hayatına İzmir Özel Türk Koleji'nde başladıktan sonra 2003 yılında Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Otomotiv sektörüne 2005 yılında Hyundai Assan ile adım atan Karaoğlan, kariyeri boyunca birçok önemli pozisyonda ve şirkette görev aldı.

19 yıllık sektör deneyimine sahip Karaoğlan, profesyonel kariyerinde Satış ve Satış Sonrası Bölge Müdürlüğü, İş Geliştirme Müdürlüğü ve Filo Satış, Bayi Ağı Yönetimi ve İş Geliştirme gibi önemli görevlerde bulundu. Son olarak 2021 yılından itibaren Hyundai Assan’da Genel Müdür Yardımcılığı görevini sırasıyla Satış ve Pazarlama alanlarında yürüttü.