Vakıfbank, İşsanat, ISS, Develi gibi sponsorların destek olduğu geliri TOÇEV'e bağışlanan etkinlikte CEO'ların yanı sıra Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahneye çıkarak sosyal bir sorumluluk projesine daha imza attı.
Sianji grubun yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Cmajor grubunun başkanı Recai Çakır, solo performansı ile geceye renk katarken koro şefliğini Özlem Abacı üstlendi. Ayrıcı TOÇEV Başkan Yardımcısı Betül Mermertaş, Türkan Sabancı, Canan İmer de geceye katılarak destek oldu.
100 KİŞİLİK DEV KADRO!
Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır önderliğinde Türkiye ekonomisine yön veren isimler tarafından 2016 yılında kurulmuş olan C-Majör İşten Sesler Korosu, şarkı söylemeyi seven birçok üst düzey yöneticiden oluşuyor. Aralarında DenizBank CEO'su Hakan Ateş, Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan gibi değerli iş insanlarının yanı sıra mizahçı ve yönetmen Gani Müjde, yazar Ahmet Ümit, tiyatrocu Behzat Uygur gibi sanat dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı koro 100 kişiden oluşuyor.
6. KONSER TOÇEV İÇİN!
Konser çalışmalarını Şef Özlem Abacı eşliğinde yapan C-Majör İşten Sesler Korosu, sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği TOÇEV yararına etkinlikle altıncı konserine imza attı. Koro daha önceki konserlerini Dünya Engelliler Vakfı, İstanbul Down Sendromu Derneği, Çocuk Eğitim Derneği, Mehmetçik Vakfı yararına vermiş, "2019'a Merhaba" konserini ise aile arasında düzenlemişti.
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