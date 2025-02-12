'C Takımı 2'de buluştular

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 1990'lı yıllarda lisede tanışan ve hayatta bir türlü dikiş tutturamayan arkadaşların maceralarını komik bir dille anlatan 'C Takımı 2' filminin galası gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği, Özgür Bakar'ın yönettiği filmin başrollerini; Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu ve Sera Tokdemir paylaşıyor. Bu isimlerin yanı sıra filmde; Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım, Billur Pınar Yılmaz, Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş, Ceren Arı, Taner Ayyıldız ve Onur Sermik de filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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Sera Tokdemir: Kastamonu halkı bizi çok sıcak karşıladı. İlk filmden daha komik bir yapım oldu.

Murat Akkoyunlu: Birinci filmin bitişi, ikinci filmin başlangıcına dönüşüyor. Hikâyemiz, yeni bir film gibi de görülebilir. Birincisini izlemeyenler, ikincisini izledikten sonra birincisine de dönüp bakabilirler.

Toygan Avanoğlu: İkinci filmin heyecanı çok daha fazla. Devam filmi çekmek bence daha kolay, çünkü herkes rolünü biliyor. Kastamonu'yu çok sevdim, özellikle pastırmasına bayıldım.

Vahdet Erdoğan: İlk filmi çekerken devamını çekmeyi planlıyorduk. Şu an üçüncü filmin hazırlıklarına başladık. Her filmi Anadolu'nun farklı yerlerinde çekmeyi istiyorum.

Ömer Kurt: Mezarlık sahnesinde bile tokat yedim. 13 tekrar yaptık. Tokat yediğim yere doğru yatamadım.

Billur Pınar Yılmaz: Biraz yüreğim acıdı ama Ömer ağabeyle oynamak çok keyifli. Umarım yeni filmlerde ve dizilerde beraber çalışırız.