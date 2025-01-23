C.A., tecavüzle suçladığı rapçiler hakkında yeni iddialarda bulundu

İstanbul’da C.A. isimli bir kadın, rapçiler Touchdown sahne adını kullanan Ege Taştan ile Qimp sahne adını kullanan Osman Candan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu iddiaların ardından Ege Taştan ile Osman Candan, suçlamaları reddederek; “Savcılıkta ifadelerimizi verdik. Hiçbir zaman rızası dışında bir eylemde bulunmadık, masumiyetimiz delillerle sabittir” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Mahkeme, rapçiler hakkında uzaklaştırma kararı verdi ve olay bir süreliğine gündemden düşmüştü. Ancak C.A., geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

REKLAM "PROFİL RESMİ OLARAK KOYMUŞLAR" C.A., yaşadığı travmanın ardından intihar girişiminde bulunduğunu ve bu duruma rağmen kendisini umursamazca eleştiren üç kişinin davranışlarını kınadı. Uzaklaştırma kararına rağmen bu kişilerin hâlâ konuyla ilgili yorum yapma cesaretini gösterdiğini belirtti.

C.A.; "Tüm bunları geçtim, bana yaşattıkları bu travmanın bilincinde olan bu kişiler, tüm bunlara rağmen umursamazca bu konuyu bir şaka malzemesi olarak kullanmış ve hatta o kadar ileri gitmişler ki o gün resmen zorla aldıkları çantamı parçalayıp bir de resmini çekip TikTok hesabına profil resmi olarak koymuşlardır" İfadelerini kullandı.

"BİLİNÇSİZKEN BANA TECAVÜZ ETTİLER" C.A., yaşadığı travmatik olayı detaylarıyla anlattı. Kendisine; "Biraz utanman olsun" diyen kişinin sözlerinin hâlâ aklından çıkmadığını belirten C.A.; "Bilinçsizken bana tecavüz ettiler, görüntülü arama yaparak kaydettiler ve tehditlerde bulundular" dedi. C.A., Osman Candan’a hitaben yaptığı açıklamada; “Sana güvendim, ama sen bana tecavüz ettin. Bu anı her saniye hatırlıyorum. Bu travma yüzünden intihar etmeyi düşündüm. Senin yaşamaya hakkın yok” ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTIM" C.A., Osman Candan'a yönelik duygularını ve yaşadığı travmayı ifade ederek, onun kendisine tecavüz ettiği anı her an hatırladığını belirtti. C.A., bu olayın ardından aylardır evden çıkamadığını ve aklındaki tek şeyin o an olduğunu vurguladı. C.A., "Ben o anı aklımdan çıkaramadığım için intihar etmeye çalıştım. Senin yüzünden uyuyamıyorum. Biraz gözümü kapattığımda kabuslarımda seni görüyorum. Herkese yalan söyleyebilirsin ancak kendine değil. Yasaklı maddelerden bir anlığına da olsa uzaklaşıp düşün bitirdiğin hayatımı ve psikolojimi. Ancak bunların böyle olması bile zevk verir sana, değil mi? Sen iğrenç bir insansın Osman, senin yaşamaya hakkın yok" şeklindeki ifadelere yer verdi.

"BENDEN ÖZÜR DİLEYİP İNKÂR ETTİNİZ"