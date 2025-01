C.A., tecavüzle suçladığı rapçiler hakkında yeni iddialarda bulundu

İstanbul’da C.A. isimli bir kadın, rapçiler Touchdown sahne adını kullanan Ege Taştan ile Qimp sahne adını kullanan Osman Candan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

C.A., Osman Candan’a hitaben yaptığı açıklamada; “Sana güvendim, ama sen bana tecavüz ettin. Bu anı her saniye hatırlıyorum. Bu travma yüzünden intihar etmeyi düşündüm. Senin yaşamaya hakkın yok” ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTIM"

C.A., Osman Candan'a yönelik duygularını ve yaşadığı travmayı ifade ederek, onun kendisine tecavüz ettiği anı her an hatırladığını belirtti. C.A., bu olayın ardından aylardır evden çıkamadığını ve aklındaki tek şeyin o an olduğunu vurguladı. C.A., "Ben o anı aklımdan çıkaramadığım için intihar etmeye çalıştım. Senin yüzünden uyuyamıyorum. Biraz gözümü kapattığımda kabuslarımda seni görüyorum. Herkese yalan söyleyebilirsin ancak kendine değil. Yasaklı maddelerden bir anlığına da olsa uzaklaşıp düşün bitirdiğin hayatımı ve psikolojimi. Ancak bunların böyle olması bile zevk verir sana, değil mi? Sen iğrenç bir insansın Osman, senin yaşamaya hakkın yok" şeklindeki ifadelere yer verdi.