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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Cadı Kazanı' Nilüfer Tiyatro Festivali'nde

        'Cadı Kazanı' Nilüfer Tiyatro Festivali'nde

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sevilen oyunlarından  'Cadı Kazanı' Nilüfer Tiyatro Festivali 4 Mart akşamı kapsamında Nazım Hikmet Kültürevi'nde Bursa seyircisiyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 00:40 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:40
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        'Cadı Kazanı' Nilüfer Tiyatro Festivali'nde
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın beğeniyle izlenen oyunlarından “Cadı Kazanı” Nilüfer Tiyatro Festivali kapsamında Bursa seyircisiyle buluşuyor.

        Arthur Miller‘ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol’un çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Cadı Kazanı”, 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 20.30’da Nazım Hikmet Kültürevi’nde sahneleniyor.

        2-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Nilüfer Tiyatro Festivali’nde birbirinden değerli 14 tiyatro oyunu, Bursa’da sanatseverlerle buluşacak. Sahnelenecek oyunların yanı sıra festival kapsamında atölyeler ve sanatçı sohbetleri yapılacak.

        İBB Şehir Tiyatroları Turnelerine Devam Ediyor

        İBB Şehir Tiyatroları Mart ayında farklı kültür merkezlerinde ve sahnelerde, yeni oyunlarla turnelerine devam ediyor. Turne programı şöyle:

        Cadı Kazanı

        4 Mart-Nilüfer Kent Tiyatrosu Nazım Hikmet Kültürevi

        Gül'e Ağıt

        12 Mart-Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

        İBB Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş oyunlarını İstanbul’un birçok ilçesinin yanı sıra farklı illerde de seyirciyle buluşturmaya devam edecek.

        CADI KAZANI

        Yıl 1692… ABD’de Salem kasabası… Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için ‘liste’lerce insanları ölüme sürükleyen ‘insan’lar… İnancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan ‘baştakiler’ ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk… Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı bu ölümsüz eser; ilk kez Şehir Tiyatrosu’ndan seyircilerini selamlıyor.

        Oyunda Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Ece Bağcı, Emre Çağrı Akbaba, Eraslan Sağlam, Ersin Sanver, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, İbrahim Can, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar, Zeki Yıldırım rol alıyor.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Nilüfer Tiyatro Festivali
        #cadı kazanı
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