Çağatay Ulusoy balık avında: Yerim seni
Balık avına çıkan Çağatay Ulusoy, lüfer tuttu. Elinde balıkla objektif karşısına geçen oyuncu, fotoğrafına "Yerim seni" notunu düştü
Meslektaşlarına göre daha sakin bir yaşam sürüp, denize açılmayı ve balık tutmayı seven ünlülerden biri de Çağatay Ulusoy.
Sezon açılında kendini denize atan 33 yaşındaki oyuncu Çağatay Ulusoy, yine balık avına çıktı.
Lüfer tutan Çağatay Ulusoy, elinde balık ile çektirdiği fotoğrafını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ulusoy, balığa bakarken çektirdiği bu karesine "Yerim seni" notunu düştü.