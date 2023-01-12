Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, yine yollarını ayırdı. İkilinin ilişkilerini noktalama kararı aldığı öğrenildi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı - Magazin haberleri

    Sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve uzun bir süredir birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, yine 'ayrılık' haberleri ile gündeme geldi.

    Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, yeniden yollarını ayırdı. İlişkilerini sonlandırma kararı alan çift, haklarında çıkan söylentilerle alakalı sessizliklerini koruyor.
  • Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı - Magazin haberleri

    "HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"

    Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin "5-6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "3-4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı - Magazin haberleri

    "AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"

    Çağatay Ulusoy da, "Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var" demişti.
  • Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı - Magazin haberleri

    "BU KONULARA GİRMEYELİM LÜTFEN"

    Nikah masasına oturup, anne olmak isteyen oyuncunun, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin evliliğe mesafeli tutumuyla hüsrana uğradığı da öne sürülmüştü.

    Ortaya atılan dedikodular hakkında konuşan Sarışın, "İlişkimiz iyi gidiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bu konulara girmeyelim lütfen" demekle yetinmişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.