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        Haberler Magazin Çağatay Ulusoy: Kıvanç ile küs değiliz

        Çağatay Ulusoy: Kıvanç ile küs değiliz

        Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığına yönelik iddialara yanıt verdi. Ulusoy, Tatlıtuğ ile aralarında küslük olmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 23:30 Güncelleme: 06.04.2024 - 23:30
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        "Kıvanç ile küs değiliz"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, bir mekân çıkışı görüntülendi. Çıkışta ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Ulusoy, herkesin bayramını kutladı. Ulusoy; "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum bu gün de yorgunum" dedi.

        Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt veren Çağatay Ulusoy; "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" diyerek aralarında küslük olmadığını dile getirdi.

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        #Çağatay Ulusoy
        #kıvanç tatlıtuğ
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