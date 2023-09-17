Çağdaş Atan: Bu daha başlangıç Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, yeni takımıyla çıktığı ilk maçı, iyi bir futbolla kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çağdaş Atan, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Dokunuşlarımızı bugün hissettirmeyi düşünüyorduk, gerçekten sanki bir kamp geçirmişiz gibi bugün formasyon değişikliklerine oyuncularım çok iyi cevap verdiler. İstanbulspor Fatih hoca tarafından iyi yönetilen, üzerinde de baskı olmayan bir kulüp. Geride risk alıp rakibi eksiltip, arkaya gitmeyi düşünen bir takım. Ona rağmen oyuncularımla konuşup birebir baskıyı öngördük. 90 dakika boyunca rakibe baskıda bulunduk. 4-2-4’le karşılık verdik, bir kere arkamıza gittiler, onun dışında rakibin ceza sahasında buluşması çok az.

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Deplasmanda ve önde oynamamıza rağmen 20 şut attık, 32 defa ceza sahasında topla buluştuk. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, bu onların eseri. Bize çok güzel bir 'hoş geldin' yaptılar. Bizim sırtımızı dayadığımız ekip olarak tek yaptığımız çalışmak. Güzel bir elektrik yakaladık. Bu daha başlangıç bu maçtan önce mottomuz 'Bizim 0 puanımız yok, zirveden, Avrupa hedefinden 7 puan gerideyiz.' O eşikten atladık, yolumuza devam etmemiz gerekiyor, bu oyunu mükemmel hale getirene kadar devam etmemiz gerekiyor."

"Oyuncularımın çok çabuk öğreneceklerini hemen anladık." diyen Atan, şöyle konuştu:

"Oyuncuların algıları açık. Bu bizim için yetmez, daha iyi olmamız gerekiyor. Oyunu mekanik hale getirip, mükemmelleştirmemiz gerekiyor. Çok iyi baskılar yaptık. Topu kaybettikten sonra hemen karşı presle çok çabuk top kazandık. İyi bir hafta geçirdik, iyi bir uyum yakaladık. Bu galibiyet onların eseri onlara çok teşekkür ediyorum.

Çalışacağız, tekrar edeceğiz. Başakşehir için en doğru oyunu inşaa edeceğiz. Bugünkü oyun bizi tatmin etti ama daha iyisini çok rahat yapabiliriz. Kayseri ile iki maç oynadık, çok zorlu geçti. Burası değişik bir atmosfer, İstanbulspor’un oynadığı oyun zor bir oyun. Zorlu bir atmosfer, zor bir oyun. İkinci yarı oyunu çok rahat bitirebilirdik. Az kalsın ayağımızdaki toptan bir gol yiyorduk ama Volkan bu hafta çok iyi çalıştı, onun karşılığında sahada çok dik durdu. Şanslı olduğumuz bir pozisyondu ama gol beklentilerine bakarsak deplasman takımı olarak maçı çok hak ederek kazanmış bulunuyoruz."