Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Çağdaş Atan: Maalesef bir dalgınlıkla yediğimiz gol, iyi oynarken cezalandırıldık açıkçası - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Çağdaş Atan: Maalesef bir dalgınlıkla yediğimiz gol, iyi oynarken cezalandırıldık açıkçası

        Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından, "Maalesef bir dalgınlık, yediğimiz gol, iyi oynarken cezalandırıldık açıkçası" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 21:35 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Açıkçası iyi oynarken cezalandırıldık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

        "YEDİĞİMİZ GOLE BAKARSAK İYİ OYNARKEN CEZALANDIRILDIK"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maça çok iyi başlayamadık. Rizespor beklediğimizden biraz daha fazla topa sahip olmak için sahadaydı bugün. Daha sonra hem birebirleri bulduktan sonra hem de formasyon değişikliği yapıp top bizdeyken oyun düzenimizi değiştirdikten sonra, özellikle 20’yle 45. dakika arasını gerçekten çok yoğun bir önlem almışlar. Zaten bildiğiniz gibi bugün sahada kanat oyuncusu olmadan bir 11’le sahadaydık. Açıkçası bugün Rizespor bize nereden etkili olur en çok deseniz biz ekibimle beraber duran top derdik. İyi çalıştık aslında oraya. Birebir eşleşmeyle onları durdurmaya çalıştık. Ama maalesef bir dalgınlık, yediğimiz gol, iyi oynarken cezalandırıldık açıkçası. İkinci yarıya iyi başladık, hak ettiğimiz golü bulduk. Ondan sonra kazanmak için çok fazla hamleler yaptık diyemem çünkü yapamadık. Kulübümüzde bu hamleleri yapabileceğimiz, gerçekleştirebileceğimiz çok fazla hamle yoktu. Özellikle oyuna giren oyuncularımın haricinde performansından hiç memnun değilim. İki tane genç oyuncu oyuna girdikten sonra hiçbir şekilde bize faydalı olamadılar ve vites yükseltemediler" ifadelerini kullandı.

        "GALİBİYETLER SEVGİNİZİ, MAĞLUBİYETLER DE SADAKATİNİZİ ARTTIRIR"

        Konyaspor’un 5-6 tane 11 oyuncusunun olmadığını hatırlatan Çağdaş Atan, "Konyaspor taraftarından tek ricam benim buraya gelmeme neden olan Konyaspor taraftarından tek ricam bu kulübü, bu takımı, bu şehri en büyük markasını daha itici bir güçle desteklesinler. Kendi adıma iki hafta bu stadı dolu görmek isterdim. Tabii ki onlar da maç kazanamadığımız için üzgün olabilirler ama galibiyetler sevginizi arttırır, mağlubiyetler de sadakatinizi. Biz şu an tam o dönemdeyiz. İçeride iki maçta mağlup olmadık ama bu aşılmayacak bir durum değil. Destekle aşılabilecek biraz sabırla aşılabilecek bir durum. Ben oyuncularımın çalışmasından çok memnunum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim