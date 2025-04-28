Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Mağlubiyet benim sorumluluğumdur - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Mağlubiyet benim sorumluluğumdur

        Trendyol Süper Ligin 33. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 4-1 mağlup olan Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bugünkü mağlubiyetin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 23:33 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mağlubiyet benim sorumluluğumdur"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, ilk 25 dakikada Göztepe Stadındaki en güçlü deplasman oyununu oynadıklarını dile getirdi.

        Net gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını aktaran Atan, "Tamamen planladığımız gibi ama biraz erken, aceleci hücum ettiğimiz bir oyun oynandı. Bence 20-25 dakika burada oynanan en güçlü deplasman oyunlarından bir tanesiydi. Top bizdeyken yediğimiz golden önce 2 tane vermiş olduğumuz yanlış karar bizim olmasından korktuğumuz sezon başındaki coşkulu Göztepe takımının sahaya gelmesine sebep oldu. Orada yediğimiz 1-2 şut taraftarı ve Göztepe takımını oyuna dahil etti." dedi.

        Kazanan takım bozulmaz klişesine kaybettiğini söyleyen Atan, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Gaziantep maçı biter bitmez kafamda çok daha farklı 11 ile burada oynamak vardı. Daha güçlü daha fiziksel olarak Göztepe'ye cevap verebilecek bir takımla burada olmak istiyordum açıkçası ama kazanan takım bozulmaz klişesine bugün kaybettim maalesef. 4'de 4 yapmış takımımı, oyuncularımı açıkçası moral olarak düşürmek istemedim. Onların devam etmesini istedim. Belki yaptığım değişikliklerle farklı 11'le burada maçı kaybetseydik bu sefer de o klişenin sorumlusu olacaktım. Onun altında ezilecektim. Teknik adamlık böyle bir şey aldığınız kararlardan sorumlusunuz. Bugünkü mağlubiyet tamamen benim sorumluluğumdadır. Sadece tekrar düzeltmemiz gereken İstanbul dışındaki deplasmanlarda daha cesur, sert ve daha basit özellikle top rakipteyken daha temaslı bir oyunu tercih etmeye devam etmemiz gerekiyor."

        Atan, İstanbul dışı deplasmanların bu sezon kendileri için sıkıntılı gözüktüğünü ancak sorunu düzeltebileceklerini aktardı.

        Avrupa'ya gitmek için en güçlü adaylardan olduklarını bildiren Atan, rakiplerinden ikili averajlarının daha iyi olduğunu, bu avantajı kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Göztepe galibiyet hasretine son verdi
        Göztepe galibiyet hasretine son verdi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da