Çağdaş Atan: Viking eşleşmesine odaklanmamız gerekiyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Cherno More’yi 4-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu.

"VİKİNG EŞLEŞMESİNE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR" Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Atan, "İlk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadık. Maçları ilk yarıdaki gibi bitirebilirsek bizim için çok iyi olur. Rakibe saygı duyarak, formasyona hemen tepki vererek oynamamız lazım. İlk yarıda mükemmele yakın bir oyun oynadık. Hemen bunu unutup, Viking eşleşmesine odaklanmamız gerekiyor. Genç dinamik bir takımla oynayacağız. Bu turdaki attıkları gol ve oynadıkları oyun yüksek bir özgüven sağlamış oldu. Sentetik sahada maç oynuyorlar. Oraya en iyi durumu bulup, ona göre çalışacağız. Yeterli sayıda antrenman yapmak istiyoruz. Oradan iyi bir skorla buraya avantajlı gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"DUARTE, BEK OLARAK OYNADIĞINDA DA BİZE BÜYÜK KATKILAR VERİYOR" Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte’nin performansıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Atan, "İnanılmaz bir oyuncu. Büyük bir profesyonel. Bek pozisyonda oynadığı zamanda stoper olarak oynadığında bize büyük katkılar veriyor. Geçen sene transferinin iptal olmasından dolayı bunun etkisinde kalmış olabilir. Bu sezon daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bek oynarken daha fazla saklanıyordu. Stoperde oynatarak sakatlık riskini daha aza indirmiş oluyoruz" açıklamasında bulundu.