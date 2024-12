Çağdaş Atan: Ya tamam ya da devam maçına çıkacağız

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Heidenheim'ı ağırlayacakları karşılaşmanın öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, oyuncuları Olivier Kemen ile katıldı.

"YA TAMAM YA DA DEVAM MAÇI OYNAYACAĞIZ"

Atan, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Yarın ya tamam ya da devam maçı oynayacağız. Final gibi bir maç ama bunu buraya kendimiz getirdik. Avrupa'da kazanmamız gereken iki maçı kazanamadık, kötü mağlubiyetler aldık. Özellikle Petrocub maçındaki son saniye golü çok canımızı acıttı ama bunları telafi etmek için çok güzel bir şans önümüze geldi. Sezona çok iyi başlayan, lige çok iyi başlayan, Konferans Ligi'ne iyi başlayan ve şu an 9 puanla ilk 8 potasına çok yakın bir Heidenheim ama son 8 maçında kazanamayan, ligde de şu an düşme potasında yer alan bir takımla karşılaşacağız. Bundesliga takımlarıyla oynamak her zaman zordur. Fiziksel olarak çok güçlüler ama bir o kadar da zaaflı yönleri olduğunu söyleyebilirim. Analizimizi ve son antrenmanımızı yapıp maça yüzde 100 hazır kampa gireceğiz. Yarın aklımızla kalbimizle ne varsa verip bu maçı kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki haftaki Cercle Brugge maçını final haline getirmek istiyoruz. "