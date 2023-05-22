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İki hafta önce evinde Depomaxx Harem Spor’u mağlup ederek şampiyonluğu garantileyen Çağdaş Bodrum Spor, ligin 4. sırasında yer alan Final Spor ile ligin son maçını dün oynadı. 103-83 kazandığı maç sonrası şampiyonluk sevincini kendi evinde namağlup olarak taraftarı ile birlikte kutladı. Şampiyonluk kutlamaları taraftarın ilgisi ile sokaklara taştı ve kulüp oyuncuları yoğun ilgiye otobüsün üstünden sevinç gösterileri ile karşılık verdi. Düzenlenen tören ile kupayı alan takım kaptanı Erkan Veyseloğlu takım ve kulüp yönetimi ile birlikte seyirciyi alkışlayarak, teşekkür etti.

Seramoni sonrası bir açıklama yapan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi ve Çağdaş Bodrum Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek arzusunda olduklarını vurgulayarak, "Biz 20 ay önce bu yola başladık ve kulübümüzü kurduk. 20 ayda geldiğimiz nokta gerçekten takdir edilesi. Bunu tek başımıza başardık dersem, iki sezondur bize destek veren koca yürekli taraftarlarımızı yok saymış olurum. Bunu tüm Bodrum’da bize gönül veren, maçlarımızda bize destek veren Bodrum yaşayanları ile birlikte başardık. Süper lige çıkmak hedefimizdi. Bundan sonra ise Süper Lig'de kalıcı olup, Bodrum yaşayanlarına Süper Lig heyecanını yaşatmak istiyoruz. Ayrıca Bodrum’da kalıcı değerler oluşturmak istiyoruz. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı bu işin sürdürülebilir olmasında bence en önemli taşlardan biri. Avrupa kupası oynamak da artık hayalimiz. Hemen olur, olmaz bilmiyorum ama bunu istiyoruz. Bunu başardığımızda Bodrum’a müthiş bir heyecan yaşatacağımıza eminim. Avrupa takımlarını Bodrum'da misafir etmek o Avrupa şehirlerine gidip Bodrum'u temsil etmek ayrı bir gurur olacaktır.” dedi.

Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan kendi evinde yenilmeden 30 haftayı tamamlayan oyuncularını tebrik ederek, “Çağdaş Bodrum Spor, Bodrum için ve Türk basketbolu için çok önemli bir yatırım. Bodrum'da böyle bir yatırımın, başkanımızın, yöntemimizin ve taraftarımızın yüzünü kara çıkarmadığımız için çok mutluyuz. Bodrum'un Süper Lig'e yakışacağını da düşünüyorum. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki sezon keyifli olacak. Büyük takımlar, tecrübeli oyuncular Bodrum seyircisi önüne çıkacak. Burayı çok ciddi, zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Bodrum'un gurur duyacağı bir takım yaratacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.