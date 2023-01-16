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Çağdaş Onur Öztürk: Vatan için hayatını adayan insanları anlatabilmek büyük bir motivasyon

SHOW TV'de pazartesi akşamları yayınlanan 'Sipahi', ilk bölümünden itibaren izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu akşam saat 20.00'de 6'ncı bölümüyle ekrana gelecek olan 'Sipahi'de 'Yusuf' karakterini canlandıran Çağdaş Onur Öztürk, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a verdiği röportajda diziyi değerlendirdi: Bu işin içinde olmayı çok istedim. Vatan için hayatını adamış insanları anlatabilmek büyük bir motivasyon

Çağdaş Onur Öztürk: Vatan için hayatını adayanları anlatabilmek büyük bir motivasyon

SHOW TV’de bu akşam saat 20.00'de 6'ncı bölümüyle ekranlara gelecek olan 'Sipahi'nin; yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstleniyor.

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu 'Sipahi' dizisinin oyuncularından Çağdaş Onur Öztürk, dizide canlandırdığı 'Yusuf' karakterini hem de merak edilenleri Habertürk'e anlattı.

"BENİM İÇİN ZOR AMA HEYECANLI BİR YOLCULUKTU"

* Eğitim hayatınızı Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde tamamladıktan sonra
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı okudunuz. Nasıl oldu bu geçiş, oyuncu olma fikri nasıl doğdu?

Tiyatro ile aslında peyzaj mimarlığı okurken amatör tiyatrolar sayesinde tanıştım. Pek çok
oyunda rol aldım, yönettim ve böylece aslında yapmak istediğim işin oyunculuk olduğuna
karar verdim.

* Bu noktada kariyerinize dair yeni bir adım atmak zor oldu mu?

Elbette bir takım zorlukları oldu. Büyük bir karar bu fakat bir şeyi tutkuyla istediğinizde
zorlukları zaten göze alıyorsunuz. Benim için o zor ama heyecanlı bir yolculuktu diyebilirim.

"BU İŞİN İÇİNDE OLMAYI ÇOK İSTEDİM"

* Peki 'Sipahi'den başlayalım... Yılın iddialı yapımı 'Sipahi'nin oyuncu kadrosunda yer alıyorsunuz, diziye nasıl dahil oldunuz?

Önce tabii ki senaryoyu okudum ve okuyunca gerçekten çok etkilendim hem 'Yusuf’un hem Sipahi Tim'inin hikâyesinden. Bunun üzerine yönetmenimizle ve yapımcımızla görüştük. Hikâyeye bakış açılarımız çok benzerdi. Ben bu işin içinde olmayı çok istedim onlar da sağ olsun 'Yusuf'u bana emanet ettiler.

"VATAN İÇİN HAYATINI ADAMIŞ İNSANLARI ANLATABİLMEK BÜYÜK BİR MOTİVASYON"

* ‘Sipahi’, sizi hangi özellikleriyle etkiledi?

Sipahi; aksiyon sahneleri, hikâyesi ve verdiği mesajla etkiledi beni. Vatan için, bu toprakları korumak için hayatını adamış insanları anlatabilmek büyük bir motivasyon.

"YUSUF' EKİP ARKADAŞLARI GİBİ ADANMIŞ BİR HAYAT YAŞIYOR"

* Dizide canlandırdığınız ‘Yusuf Çetin’ karakterinden biraz bahseder misiniz?

'Yusuf' istihbarat timinde çalışan, 40'lı yaşlarında evli ve iki çocuk babası bir karakter. İşine bağlı. 'Yusuf' da diğer tüm ekip arkadaşları gibi adanmış bir hayat yaşıyor fakat bir yanıyla da ailesine sıkı sıkıya bağlı. Şefkatli ve korumacı biri. Aile ve iş arasındaki dengeyi korumaya gayret ediyor.

* Silahla ilgili bir eğitim aldınız mı? Sette zorlandığınız oldu mu?

Bu tarz sahneler duygusu gereği hep biraz zordur zaten ama fiziksel olarak çok zorlanmadım çünkü daha önce de çalıştığım işlerde silah eğitimi almıştım. 'Sipahi' için de proje başlamadan önce gerekli eğitimleri aldık. Çok iyi hazırlandık. O yüzden set başladığında gerçekten hazırdık, zorlanmadık yani.

* Sette hiç kaza yaşadınız mı?

'Sipahi' setinde hiç kaza yaşamadık çok şükür. Set güvenliği ve gerekli önlemlerin alınması noktasında son derece dikkatli bir ekibimiz var. Ama daha önce ciddi bir set kazası geçirmiştim. O yüzden bu konuda oldukça hassasım açıkçası.

"SEYİRCİNİN KARAKTERLERİ BENİMSEMİŞ OLMASI ÇOK GÜZEL"

* Sokağa çıktığınızda sizi gören izleyicileriniz kahraman edası yüklüyor mu? Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Zaman zaman izleyicinin güzel tepkileriyle karşılaşıyoruz. 'Sipahi' henüz çok yeni bir iş
olmasına rağmen seyircinin karakterleri benimsemiş olması çok güzel. Bu da bizi motive
ediyor tabii ki.

* Dizide Karadenizli bir karaktere hayat veriyorsunuz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı üyelerinden biri, işine bağlı ve iyi bir aile babası 'Yusuf'... Siz nasıl tanımlarsınız 'Yusuf'u?
'Yusuf' bir yanıyla neşeli ve esprili biri. Çocuklarıyla iletişiminde özellikle bunu görüyoruz bir yanıyla da tabii Karadeniz damarı var. Bir anda öfkelenebiliyor ama en önemli özelliği bence 'Yusuf’un kararlılığı ve ailesine olan sevgisini gösterme şekli. Sevgisini göstermekten çekinmeyen bir.

"AKSİYON SAHNEŞERİNDEN KEYİF ALIYORUM"

* ‘Sipahi'de en keyif aldığınız ya da duygusal açıdan en zorlandığınız sahneler hangileri?

Duygusal anlamda en zorlandığım sahneler tabii ki bir karakterin ölümü gibi yoğun duyguları ifade etmemiz gereken sahneler. Ya da 'Yusuf’un kızıyla kurmaya çalıştığı o duygusal ilişkiyi yansıtan sahneler diyebilirim. Keyif alma noktasındaysa her sahnenin farklı bir enerjisi var ama ben en çok aksiyon sahnelerinden keyif alıyorum galiba. Seviyorum da o sahneleri çalışmayı.

* 'Yusuf' ile gerçek hayatta karşılaşsaydınız ve sohbet etseydiniz, ona neler söylemek isterdiniz?

Bir kere 'Yusuf’a teşekkür etmek isterdim her şeyden önce. Bir de "Arada bir dinlendir kendini" derdim herhalde çünkü hem duygusal hem fiziksel olarak çok yorucu bir iş.

* Günümüze kadar birçok yapımda yer aldınız ve zaman zaman daha sert ve "kötü" diye tanımlanabilen karakterleri canlandırdıktan sonra daha eğlenceli bir karakterle karşımıza çıktınız…

Evet 'Yusuf' nispeten eğlenceli bir karakter.

* Şimdiye kadar birçok yapımda rol aldınız. Günümüzde zaman zaman kendini role kaptıran birçok oyuncu görüyoruz. Sizin canlandırdığınız karakterlerden üzerinize yapışan oldu mu?

Rolün üzerime yapışması değil de insanlar sizi bir rol ile tanıdığında sizi aynı şekilde görmek istiyorlar, böyle bir beklenti oluşabiliyor. Benim için bu daha çok kötü adam rollerinde söz konusu oluyor. Aslında bu bir yandan işinizi ne kadar iyi yaptığınızı gösteren bir şey. Demek ki o karakteri hakkıyla canlandırmışsınız ki tekrar sizi öyle görmek istiyorlar fakat tabii bu döngüden çıkmak da gerek o yüzden farklı karakterler seçerek kırmaya çalışıyorum bunu.

* Son olarak kariyeriniz adına en büyük hayaliniz nedir?

Kariyerimle ilgili her zaman ve en büyük hedefim yaptığım işin hakkını vermek olmuştur. Ben buna inanıyorum, siz işinizi en iyi şekilde yaparsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Hayallerim var tabii ki umarım gerçekleştirebilecek alan, zaman ve enerji bulabilirim.

'SİPAHİ'NİN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Roketi taşıyan gemi yolda mı? Habtor’un karısı ve kızı nasıl kurtarılmalı? Deniz İşletmeleri Müdürü’nün kaçırılan kızı nerede? İvan’ın elindeki kartta kimin ismi var? Ekibin çözmesi gereken çok soru, girmesi gereken çetin maceralar var. Goran, kızıl elmanın peşinde… Türklerin insansız hava aracının mühendislerini öldürme ve bu araçlara bomba koyma görevini kendi gibi kötü maşası Habtor’a verir. Canan, Jasmin ve Dora’yı kurtarmak için Türk istihbaratı ile iletişime geçer. Ali’nin kim olduğunu anlamasına ramak kalmıştır. Ekip, Habtor’un karısını ve kızını Türkiye’ye getirir. Habtor artık pimi çekilmiş bir bomba gibidir; üstelik bu bombanın elinde tehlikeli bombalar vardır. Fahrettin de artık sahnede. Önemli görevleri var, yanına Ezgi’yi almaya kararlı. Ali, Habtor’un güvenini kazanıp en sağlam adamı olmayı başardı. Peki Merve’yi hain plandan kurtarabilecek mi? Goran’ın dört gözle beklediği roket gemide ama hangisinde? Goran sanıldığından daha zeki bir atak yapmaya hazırlanıyor. Ve finalde heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor.

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