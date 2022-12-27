Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesiyle birlikte hayatımıza giren telefonlar neredeyse birçoğumuzu etkisi altına alıyor. Akıllı telefonların boyut atlamasıyla günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Neredeyse bütün işlemlerimizi bir tıkla halledebiliyoruz. Kolaylıklarının yanı sıra ciddi riskleri de beraberinde getiren telefonlar en çok ilişkileri tehlikeye sokuyor. Telefon kullanımının artmasıyla romantik ilişkiler ve arkadaşlıklar da dahil olmak üzere sosyal yaşantımızı derinden etkileyen 'Phubbing' tehdidiyle karşı karşıyayız. Peki, ilişkileri tehlike altına sokan 'Phubbing' kavramı ne anlama geliyor?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Teknoloji hiç şüphesiz ki insanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Giderek hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojik aletler giderek yeni özellikleriyle ilgimizi çekmeye devam ediyor. Kişilerin birçok işini hallettiği akıllı telefonlarla birlikte sosyal medyanın da yaygın kullanılır hale gelmesi bağımlılık boyutuna ulaşabiliyor. İşte son dönemde günlük rutin akışında belirleyici rol oynayan bu unsurlar, yeni bir davranış biçiminin ortaya çıkmasına neden oldu: Phubbing! Siz bunun farkında olmasanız da sıklıkla bu davranışları sergiliyorsanız phubbing tehlikesiyle karşı karşıyasınız demektir.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    'Phubbing' kavramı arkadaşlıkları, iş ilişkilerini hatta romantik birliktelikleri bile etkisi altına alıyor. Sosyal hayatı derinden etkileyen 'phub'lama'yı neden durduramıyoruz?
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Yanında biri veya birileri varken telefona gömülme anlamına gelen ve günden güne daha fazla yaygınlaşan bu kavram İngilizcede telefon (phone) ve küçümseme (snubbing) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Araştırmalar ortalama bir insanın her gün 3 saat 23 dakikasını telefon başında geçirdiğini gösteriyor.  Bu da yılda yaklaşık 50 güne denk geliyor. Ayrıca çoğu kişi günde 58 kez telefonlarını kontrol ediyor. Ancak bu sadece göz sağlığına, ilişkilere de zarar veriyor.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    EN YAKINLARIMIZA YAPIYORUZ!

    Independent'in haberine göre, Phubbing Psikolojisi (The Psychology Of Phubbing) kitabının yazarı Yeslam El-Saggaf'ın yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre insanlar bu davranışı en çok da en yakınındaki kişilere yönelttiyor.

    Avustralya'daki Charles Sturt Üniversitesi'nde Bilgi Teknolojisi Doçenti olan El-Saggaf'a göre phubbing davranışından en çok eşler etkileniyor. Bunu en yakın arkadaşlar, kardeşler, çocuklar ve ebeveynler izliyor.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Akademisyenin yürüttüğü deneylerde her phubbing davranışında çevredekilere farklı ve zararlı mesajlar verildiği ortaya çıkmıştı.

    Ebeveynler bu davranışla çocuklarına onlarla ilgilenmediği mesajını verirken, çocuklar üzerinde bağlanma eksikliği ve reddedilme hissi uyandırıyor.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Eşler arasında ise çatışmaların artmasına ve bu davranışa maruz kalan tarafın dışlanmış, bir kenara itilmiş gibi hissetmesine neden oluyor. Bazı durumlarda eşler, aldatıldıkları düşüncesine kapılıp kıskançlık da yapabiliyor.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    PHUBBİNG'İ NEDEN DURDURAMIYORUZ?

    Akıllı telefon bağımlılığına veya bunların aşırı kullanımına neden olan en önemli faktörlerden biri "Gözden Kaçırma Korkusu".

    Psikiyatristlere göre sosyal medyada olup bitenlere ayak uydurma ihtiyacı, insanların çevresindeki kişiler yerine telefonlarına öncelik vermesine sebep oluyor.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Bazı deneylerde telefonlarından tamamen mahrum kalan katılımcıların konsantre olmada zorlandığı ve kafalarının daha fazla karıştığı görülmüştü.

    Bu nedenle bazı uzmanlar cihazların erişilebilir konumda olmasının psikolojik rahatlık sağladığına ve odaklanma becerilerini artırdığına inanıyor.

    Bu da sosyal ortamlarda telefonların en azından elde değil de masada durmasının bireyler için faydalı olabileceğini düşündürüyor.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    PHUBBİNG'TEN NASIL KURTULURUZ?

    Avustralya'nın yetkin İngilizce sözlüklerinden Macquarie Dictionary'nin yayıncıları 2012'de geniş kapsamlı bir halkla ilişkiler çalışmasına girişti. Phubbing kelimesi bu çalışmadan doğdu.

    Kampanyanın arkasındaki reklam ajansı McCann, "Phubbing'i Durdurun" temalı bir internet sitesi açarak yeni kelimeyi hem kullanıma soktu hem de bu konudaki farkındalığın giderek artmasını sağladı.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Bunda muhtemelen akıllı telefonların giderek yaygınlaşması ve gelişmesinin de etkisi oldu. Ayrıca 2019'da başlayan pandemi karantinaları insanların sosyal ortamlarını giderek daha çok sanallaştırdı.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    El-Saggaf'a göre, hayatınızda sizi "phub"layan biri varsa, bu konuyu sakince gündeme getirmeye çalışmak gerekiyor. Bunun yöntemi, "Lütfen dikkatini verebilir misin?" diye sormak kadar basit olabilir.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Ancak karşınızdaki kişi bir telefon veya sosyal medya bağımlısıysa bu davranış uyarılara rağmen tekrar edebilir.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    "Bu davranışın sizi nasıl etkilediğini ve neden durması gerektiğini açıklayın. Birlikteyken telefon kullanımıyla ilgili temel kurallar belirlemenizin de yardımı olabilir" diyen araştırmacı, sözlerini şöyle sürdürüyor:

    "Örneğin, ebeveynler akşam yemeğinde masaya telefon getirmemek gibi kurallar koyabilir ve eşler de yatmadan önce telefonlarını bir kenara kaldırmaya karar verebilir."
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Eşi veya arkadaşlarının yanında telefonlarına dalan kişilere de "phubber" adı veriliyor. El-Saggaf, "Bir phubber olduğunuzdan endişeleniyorsanız başkalarının yanında telefonunuzu nasıl kullandığınıza dair uzun uzun düşünün" diyor:

    Kendinizi phubbing yaparken yakalarsanız, durun ve sonrasında bundan kaçınmak için söz verin.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    BAZI DURUMLARDA GEREKLİ

    Pandeminin etkisiyle ve yeni iş kollarının çalışma saatlerini esnetmesiyle birlikte iş dışında cevaplamanız gereken telefon sayısı artmış olabilir.

    Bu durumda istemeden de olsa karşınızdaki kişilere "phub"lamak zorunda kalabilirsiniz.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Uzmanlar bunu olabildiğince düşünceli biçimde yapmak gerektiğini söylüyor.

    Örneğin, "Pardon bu telefonu açmam gerek" veya "Bu mesajı yanıtlamam gerek" gibi ifadelerle karşınızdaki kişiyi değersiz hissettirmeden telefonla ilgilenmek de mümkün.
  • Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

    Bunun yanı sıra başkalarının yanında yapmak zorunda olduğunuz telefon görüşmelerini kısa tutmak da sosyal ilişkilerin bundan etkilenmemesini sağlayabilir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.