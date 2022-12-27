Çağın en büyük bağımlılığı: Phubbing! Tüm ilişkileri altüst ediyor

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Independent'in haberine göre, Phubbing Psikolojisi (The Psychology Of Phubbing) kitabının yazarı Yeslam El-Saggaf'ın yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre insanlar bu davranışı en çok da en yakınındaki kişilere yönelttiyor.

Avustralya'daki Charles Sturt Üniversitesi'nde Bilgi Teknolojisi Doçenti olan El-Saggaf'a göre phubbing davranışından en çok eşler etkileniyor. Bunu en yakın arkadaşlar, kardeşler, çocuklar ve ebeveynler izliyor.