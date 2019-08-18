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HaberlerTenis

Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 25 bin dolar ödüllü Disa Las Palmas de Gran Canaria Turnuvası'nın finalinde İspanyol Nuria Parrizas-Diaz'a kaybetti.

Çağla Büyükakçay

Çağla, İspanya'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Nuria Parrizas-Diaz ile karşılaştı.

Milli tenisçi, 3 saat 21 dakika süren karşılaşmada rakibine 5-7, 6-3 ve 6-7'lik setlerle 2-1 mağlup oldu.

Üçüncü sette 5-2 öne geçmesine rağmen avantajını kullanamayan Çağla, turnuvayı finalist olarak tamamladı.

Öte yandan, Hollanda'da gerçekleştirilen 15 bin dolar ödüllü Oldenzaal Turnuvası'nda mücadele eden İpek Öz de tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Cindy Burger'a 6-2, 1-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

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