Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Hong Kong'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını yarı finalde noktaladı.

Sezonu Hong Kong'da açan Çağla, tek kadınlarda ilk üç maçını set kaybetmeden kazanarak yarı finale çıktı.

Organizasyonda 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden milli tenisçi, yarı finalde Ukraynalı Daria Lopatetska ile karşılaştı.

Dünya sıralamasının 271. basamağında bulunan Çağla, rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ