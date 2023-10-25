Çağla ile Yeni Bir Gün bitti mi, neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yayınlanıyor?

Çağla ile Yeni Bir Gün bitti mi, neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yayınlanıyor?

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK? Hafta için saat 10:45'de ekranlara gelen ve 1000 bölümü geride bırakan Çağla ile Yeni Bir Gün, programı hazırlayıp sunan Çağla Şıkel'in rahatsızlığı sebebiyle yayınlanmıyor.

3 Şurada Paylaş!









ÇAĞLA ŞIKEL'DEN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili olarak Şıkel şu açıklamalarda bulundu: "Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü bir besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım, CRP henüz tam olarak düşmedi.



Tüm merak edenlere geçmiş olsun dileklere teşekkür ediyorum. Hepinize sarılıyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.