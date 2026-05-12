Çağla Şıkel: Bir lahmacunu bir saatte yedim
Sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, beslenme rutinine dair bir paylaşım yaptı. Şıkel, bir adet lahmacunu yaklaşık bir saatte yediğini söyleyerek dikkat çekti
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 22:36
1997 yılında Miss Turkey birincisi olan Çağla Şıkel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Şıkel, özellikle yemek alışkanlıklarına dair yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekiyor.
İki çocuk annesi tescilli güzel, beslenme rutinine dair yeni bir ayrıntıyı daha sosyal medya hesabından yayımladı. Şıkel, bir adet lahmacunu yaklaşık bir saatte yediğini belirtti.
Şıkel, o anları şu sözlerle aktardı: Bir lahmacunu bitmesin diye tam bir saatte yedim. Allah'tan karnım tok gitmiştim; çünkü bir defasında aç gitmiştim, öyle hiç olmuyor.