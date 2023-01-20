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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağla Şıkel'den Emre Altuğ açıklaması 

2015'te boşanan, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un bir süredir aralarının bozuk olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık sonrası eski eşiyle dostluğunu sürdüren Şıkel'den konuya ilişkin açıklama geldi

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  • Çağla Şıkel'den Emre Altuğ iddialarına yanıt: Sıkıntı yok - Magazin haberleri

    Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015'te sonlandırmıştı. Ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren ikili, zaman zaman oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte bir araya geliyordu. Ancak Şıkel ile Altuğ'un, bir süredir aralarının bozuk olduğu ileri sürüldü.
  • Çağla Şıkel'den Emre Altuğ iddialarına yanıt: Sıkıntı yok - Magazin haberleri

    ÇAĞLA ŞIKEL'DEN 'ESKİ EŞ' SORULARINA YANIT

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çağla Şıkel, Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Şıkel, eski eşiyle aralarının limoni olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi ve "Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin" ifadelerini kullandı.
  • Çağla Şıkel'den Emre Altuğ iddialarına yanıt: Sıkıntı yok - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLARIN GÖNLÜ OLSUN DİYE GEZİYORUZ"

    "Hayatımda her şey yolunda" diyen Çağla Şıkel, yarı yıl tatilinin hatırlatılması üzerine "Biz kalabalığa kalmadan çocuklarla tatile Erzurum'a gittik, inşallah önümüzdeki hafta da Kayseri'ye gideceğiz. Çocuklar kayak seviyor, yapacak bir şey yok. Onların gönlü olsun diye geziyoruz" şeklinde konuştu.
  • Çağla Şıkel'den Emre Altuğ iddialarına yanıt: Sıkıntı yok - Magazin haberleri

    "ŞU AN İÇİN ÖYLE BİRİ YOK"

    Ayrıca şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddialarını da yalanlayan Çağla Şıkel, gazetecilerin "Ne zaman yanınızda birini göreceğiz?" sorusuna "Gördüğünüz zaman görmüş olursunuz" yanıtını verdi. 

    Birliktelik yaşadığı zaman saklamayacağını belirten Şıkel, "Neden 'Beraberim' demeyeyim ki? Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok" dedi.
  • Çağla Şıkel'den Emre Altuğ iddialarına yanıt: Sıkıntı yok - Magazin haberleri

    "İLİŞKİM OLURSA SAKLAMAM"

    Şıkel'e, yıllardır adı sürekli birileriyle yazıldığı hatırlatılıp, "Yanınızda kimseyi göremiyoruz..." denilmesi üzerine ünlü isim, "Evet, demek ki olmuyordur" ifadelerini kullandı.

    Çağla Şıkel, muhabirlerin "Bizler mi, görüntüleyemiyoruz sizi?" ifadelerini kullanmaları üzerine "Öyle bir şey yok. Asla saklanmam" şeklinde konuştu.
  • Çağla Şıkel'den Emre Altuğ iddialarına yanıt: Sıkıntı yok - Magazin haberleri

    "ALDATILDIĞIM YERDE DURMAM"

    Öte yandan ünlü manken, daha önce konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın" yanıtını vermişti.
  • Çağla Şıkel'den Emre Altuğ iddialarına yanıt: Sıkıntı yok - Magazin haberleri

    "MARKA TAKINTIM YOK"

    Şıkel, Şafak'ın 'Marka takıntısı' sorusunu da yanıtlamıştı. Ünlü isim, "Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum, gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" demişti.
  • Çağla Şıkel'den Emre Altuğ iddialarına yanıt: Sıkıntı yok - Magazin haberleri

    "O KASLARI BEN YAPTIM"

    Şıkel, ayrıca "Karın kaslarını sporla mı yaptın?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Kaslar sonradan yapılmıyor. Hepimizin vücudunda belirli kaslar var. Kimimizin daha küçük, kimimizin daha büyük kasları var. Benim kasımın görünür olmasının sebebi, kasımın önünde bir şey olmaması. Eğer o kasının önündekileri atarsan sana oradan selam verecekler. Bir de onları birazcık proteinle beslersen onlar büyüyecekler bu çok zor bir şey değil. Sadece az yemen lazım. Mesela ben her şeyi yiyorum. Haftada bir gün patates kızartması yiyorum. Dışarı çıktığım zaman benim ödülüm patates kızartması ama ertesi gün daha dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yani o kasları ben yaptım ama hala bunun üzerine uğraşmıyorum. Kötü beslenirsem orada yağlanma olursa o kaslar görünmüyor. Yoksa hepimizde bu kaslar var aslında.

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