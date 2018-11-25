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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Şıkel, Büyükçınar'a yorum yapan o takipçiye, "Şu şekilciliğinizden vazgeçin. Ya da böyleyseniz başkalarına karışmayın. Size ne elalemin çenesinden, gıdısından, selülitinden? Madem hesap açtınız o zaman siz de açın profilinizi, nereniz büyük biz de sizi eleştirelim. Allah'ın yarattığına laf etmek büyük günah bilmiyorsanız diye" şeklinde cevap verdi.