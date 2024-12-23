Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey'in bileği kırıldı
Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey Altuğ'un kayak yaparken el bileği kırıldı. Çağla Şıkel; "Gözümün önünde düştü yavrum. Rabbim beterinden korusun" dedi
Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile birlikte kış tatili yapmak için soluğu Erzurum'da aldı.
Gün boyunca çocuklarıyla birlikte kayak yapıp o anlarını da telefonuyla kayda alan Şıkel, üzücü bir durum yaşadı.
Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey, pistte düştü. El bileği kırılan Kuzey'in kolu alçıya alındı.
"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE DÜŞTÜ"
Oğlunun gözünün önünde düştüğünü söyleyen Çağla Şıkel; "Kahveyi içtim, piste indim. Karşılamaya, gözümün önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen - tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.
"SAĞ SALİM DÖNECEĞİZ İNŞALLAH"
Ardından bir paylaşımda daha bulunan ve tatilin devam ettiğini belirten Çağla Şıkel; "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Uzay, son hızla kaymaya devam ediyor. Sağ salim döneceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.