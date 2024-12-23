"SAĞ SALİM DÖNECEĞİZ İNŞALLAH"

Ardından bir paylaşımda daha bulunan ve tatilin devam ettiğini belirten Çağla Şıkel; "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Uzay, son hızla kaymaya devam ediyor. Sağ salim döneceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.