Çağla Şıkel ile Hafsanur Sancaktutan'ın tatil günlüğü
Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alan ünlülerden Çağla Şıkel ve Hafsanur Sancaktutan, tatilinden kesitleri yayımladı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların kapanması ve yaz mevsiminin başlamasıyla ünlü isimler de tatil beldelerine gitti. Bu isimler arasında yer alan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte tatile çıktı.
Denizin ve güneşin keyfini çıkaran 45 yaşındaki Çağla Şıkel, sporunu da ihmal etmedi.
Tüm günü çocuklarıyla birlikte geçiren Çağla Şıkel, fırsat buldukça da spor salonuna gidip egzersiz yaptı.