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        Haberler Magazin Çağla Şıkel ile Hafsanur Sancaktutan'ın tatil günlüğü - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel ile Hafsanur Sancaktutan'ın tatil günlüğü

        Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alan ünlülerden Çağla Şıkel ve Hafsanur Sancaktutan, tatilinden kesitleri yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 12:32 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:42
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        Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların kapanması ve yaz mevsiminin başlamasıyla ünlü isimler de tatil beldelerine gitti. Bu isimler arasında yer alan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte tatile çıktı.

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        Denizin ve güneşin keyfini çıkaran 45 yaşındaki Çağla Şıkel, sporunu da ihmal etmedi.

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        Tüm günü çocuklarıyla birlikte geçiren Çağla Şıkel, fırsat buldukça da spor salonuna gidip egzersiz yaptı.

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        Öte yandan oyuncu Hafsanur Sancaktutan da yaz mevsiminin keyfini çıkaran ünlü isimlerden...
        Kahverenginin hâkim olduğu, üzerinde çiçek desenlerinin olduğu bir bikini giyen 24 yaşındaki oyuncu, fit görünümünü de sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi.

        #çağla şıkel
        #Hafsanur Sancaktutan
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