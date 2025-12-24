Çağla Şıkel, İrfan Can Kahveci ve Demet Şener'in alışveriş turu

Ünlü isimler, yılın bitişine sayılı günler kala eksiklerini tamamlamak için alışveriş turuna çıktı. Bu isimlerden biri olan Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu İrfan Can Kahveci, oğlu Can ile birlikte görüntülendi.

İrfan Can Kahveci ve oğlu Can Kahveci

Çağla Şıkel de yeni çıkardığı 'Sen Hâlâ Annenin Kızısın' adlı kitabının imza günü için sevenleriyle bir kitapçıda bir araya geldi. Kendisini yalnız bırakmayan çocukları Kuzey ve Uzay Altuğ ile birlikte objektiflere poz veren Şıkel, heyecanını "Çok heyecanlıyım" sözleriyle dile getirdi.

Çağla Şıkel ve çocukları Uzay ve Kuzey Altuğ

Demet Şener de oğlu Ömer Kutluay ile birlikte alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Yılbaşı planları sorulan Demet Şener; "Yılbaşında da beraberiz" ifadelerini kullandı.

Demet Şener ve oğlu Ömer Kutluay