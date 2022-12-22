Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağla Şıkel sonunda konuya bir açıklık getirdi

Etiler'de objektiflere yansıyan Çağla Şıkel, muhabirlerin, "Adınız bir süredir Edis ile anılıyor. Hatta size evlenme teklifi ettiğine dair iddialar da ortaya atıldı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorularını yanıtladı. Şıkel, gülerek, "Yok, arkadaşız. İnanılmaz iddialar bunlar. Gerçekten de buna inanıyorlar. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik... Kendisi ile arkadaşız" açıklamasında bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
  • Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

    "PERİŞAN OLDUK"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden ve kış tatili için alışveriş yapmaya geldiklerini söyleyen Şıkel, influenza virüsüne yakalanması hakkında konuştu.

    Çağla Şıkel, "Toparladım, bir haftadır iyiyim. Uzay, hastaydı. Onu iyileştireceğiz diye perişan olduk. O da iyi, ben de iyiyim" ifadelerini kullandı.
  • Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

    "BU KONUDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Şıkel, Tuba Ünsal'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı, "Güzellik yarışması komple kalksın. Böyle bir saçmalık olabilir mi?" açıklamasının sorulması üzerine, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" dedi.
  • Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

    SONUNDA KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

    Çağla Şıkel, muhabirlerin, "Adınız bir süredir Edis ile anılıyor. Hatta size evlenme teklifi ettiğine dair iddialar da ortaya atıldı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorularına ise gülerek, "Yok, arkadaşız. İnanılmaz iddialar bunlar. Gerçekten de buna inanıyorlar. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik... Kendisi ile arkadaşız" şeklinde yanıt verdi.
  • Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

    İDDİALARI YANITSIZ BIRAKMIŞLARDI

    Aşk yaşadıkları iddia edilen manken Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis, geçtiğimiz ay birlikte Etiler'deydi. Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ikili, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istememişti.

    Basın mensuplarına teşekkür eden Çağla Şıkel ile Edis, daha sonra ünlü şarkıcının otomobiline binip, oradan ayrılmıştı.
  • Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Çağla Şıkel, yedi yıl evli kaldığı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile yollarını 2015'te sonlandırmıştı. Ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren ikilinin, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.
  • Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

    "ALDATILDIĞIM YERDE DURMAM"

    Öte yandan ünlü manken, daha önce konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın" yanıtını vermişti.
  • Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

    "MARKA TAKINTIM YOK"

    Şıkel, Şafak'ın 'Marka takıntısı' sorusunu da yanıtlamıştı. Ünlü isim, "Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum, gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" demişti.
  • Çağla Şıkel sonunda 'Edis' konusuna bir açıklık getirdi - Magazin haberleri

    "O KASLARI BEN YAPTIM"

    Şıkel, ayrıca "Karın kaslarını sporla mı yaptın?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Kaslar sonradan yapılmıyor. Hepimizin vücudunda belirli kaslar var. Kimimizin daha küçük, kimimizin daha büyük kasları var. Benim kasımın görünür olmasının sebebi, kasımın önünde bir şey olmaması. Eğer o kasının önündekileri atarsan sana oradan selam verecekler. Bir de onları birazcık proteinle beslersen onlar büyüyecekler bu çok zor bir şey değil. Sadece az yemen lazım. Mesela ben her şeyi yiyorum. Haftada bir gün patates kızartması yiyorum. Dışarı çıktığım zaman benim ödülüm patates kızartması ama ertesi gün daha dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yani o kasları ben yaptım ama hala bunun üzerine uğraşmıyorum. Kötü beslenirsem orada yağlanma olursa o kaslar görünmüyor. Yoksa hepimizde bu kaslar var aslında.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.