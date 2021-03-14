Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında?

Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisi ile yeniden ekranlara, sevenlerinin karşısına çıktı. Son olarak Afili Aşk dizisinde rol alan yakışıklı oyuncunun hayatı merak ediliyor. Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında? İşte Çağlar Ertuğrul'un biyografisi...

Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında?

Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinde Serdar karakterini canlandırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin reyting grafiği şimdiden merak konusu oldu. İşte Çağlar Ertuğrul hakkında merak edilen detaylar...

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.

35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2012DağÇavuş Oğuz Çağlar
2014PanzehirKağan Dağdeviren
2015Bana Masal AnlatmaHaşmet
2016Dağ IIÜsteğmen Oğuz Çağlar
2017Biz size dönerizAkın Yılmaz
2018Ailecek ŞaşkınızOnay
2018Yanımda KalEn iyi erkek sinema oyuncusu Türkiye Gençlik Ödülleri
2019Kızım Gibi Kokuyorsunİbrahim
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2012-2014Benim İçin ÜzülmeSinan Avcıoğlu
2014Beyaz KaranfilBaşar Korkmaz
2014
Boynu BüküklerGaloş Ersen
2014Kurt Seyit ve ŞuraYusuf
2014MedcezirInanç Pars
2017-2018Fazilet Hanım ve KızlarıYağız EgemenEn iyi erkek dizi oyuncusu Türkiye Gençlik Ödülleri
2019-2020Afili AşkKerem Yiğiter“Yılın Romantik Komedi Erkek Oyuncusu” 24. Altın Objektif Ödülleri[5]
2021TeşkilatSerdar

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Öykü kaç yaşında, nereli ve evli mi? Survivor Öykü Çelik kimdir, babası kim? İşte hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Çelik kimdir?
Survivor Melis nereli? Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? İşte hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Melis Sezer kimdir?
Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor İlayda Şeker mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor İlayda Şeker kimdir?
Survivor Çağrı kimdir? Çağrı Atakan'ın yaşı, boyu ve mesleği nedir? Çağrı Atakan hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Berkay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Berkay kimdir?
Suzan Kardeş kaç yaşında? Suzan Kardeş kimdir, nerelidir? Suzan Kardeş'in biyografisi
BİYOGRAFİSuzan Kardeş kimdir?
Survivor Doğan Keser kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Doğan Keser boyu kaç? Hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Doğan Keser kimdir?
Survivor Berkay kimdir, nereli ve kaç yaşına? Survivor Berkay Yuvakuran kardeşleri kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Berkay kaç yaşında? Şarkıcı Berkay kimdir? Berkay'ın biyografisi
BİYOGRAFİŞarkıcı Berkay kimdir?
Survivor Gonca kimdir? Survivor Gonca Kakar boyu kaç, nereli, kaç yaşında? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Gonca Kakar kimdir?