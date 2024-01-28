Haberler Magazin Çağlar Ökten'den Seda Sayan'a: İyi ki almışım seni - Magazin haberleri

Çağlar Ökten'den Seda Sayan'a: İyi ki almışım seni 2022'de Seda Sayan ile nikâh masasına oturan Çağlar Ökten, eşine romantik sözler sarf etti. "Biz Seda ile kendimize çok güzel bir hayat kurduk" diyen Ökten, eşine "İyi ki almışım seni" sözleriyle seslendi Habertürk Giriş: 28.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:36 facebook

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Sayan, Bahçeşehir'deki bir mekânın açılışında sahne alan eşi Çağlar Ökten'i dinledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ökten, kostümleri eşi Seda Sayan'ın seçtiğini açıkladı. Çağlar Ökten "Sahne kıyafetlerimi Seda ayarlıyor. Birlikte iş birliği içerisinde güzel işlere imza atıyoruz. O bana anlatıyor 'Şöyle yapacağım...' diye. Ben görmüyorum en son bana getiriliyor. Ama bütün kostümlere o karar veriyor" dedi.

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"BİZDE DE HER ÇİFT GİBİ TARTIŞMALAR YAŞANIYOR" "Seda Sayan evde nasıl birisi?" diye sorusuna yanıt veren Çağlar Ökten, "Seda, kameraların önüne geçtiğinde başka bir insan haline dönüşmez. Bu samimiyet karşı tarafa geçiyor ve insanlar onun samimiyetini alıyorlar. Bizde de her çift gibi tartışmalar yaşanıyor ama biz sükunetle ve konuşarak çözüyoruz her şeyimizi. Çok büyük sorunlar da yaşamıyoruz" diyerek bahsetti.

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"İYİ Kİ ALMIŞIM SENİ" Çağlar Ökten, daha sonra sahnede şarkı söylerken "Biz Seda ile kendimize çok güzel bir hayat kurduk" dedikten sonra eşine "İyi ki almışım seni" sözleriyle seslendi.

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