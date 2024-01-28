Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağlar Ökten'den Seda Sayan'a: İyi ki almışım seni - Magazin haberleri

        Çağlar Ökten'den Seda Sayan'a: İyi ki almışım seni

        2022'de Seda Sayan ile nikâh masasına oturan Çağlar Ökten, eşine romantik sözler sarf etti. "Biz Seda ile kendimize çok güzel bir hayat kurduk" diyen Ökten, eşine "İyi ki almışım seni" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Sayan, Bahçeşehir'deki bir mekânın açılışında sahne alan eşi Çağlar Ökten'i dinledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ökten, kostümleri eşi Seda Sayan'ın seçtiğini açıkladı.

        Çağlar Ökten "Sahne kıyafetlerimi Seda ayarlıyor. Birlikte iş birliği içerisinde güzel işlere imza atıyoruz. O bana anlatıyor 'Şöyle yapacağım...' diye. Ben görmüyorum en son bana getiriliyor. Ama bütün kostümlere o karar veriyor" dedi.

        2

        "BİZDE DE HER ÇİFT GİBİ TARTIŞMALAR YAŞANIYOR"

        "Seda Sayan evde nasıl birisi?" diye sorusuna yanıt veren Çağlar Ökten, "Seda, kameraların önüne geçtiğinde başka bir insan haline dönüşmez. Bu samimiyet karşı tarafa geçiyor ve insanlar onun samimiyetini alıyorlar. Bizde de her çift gibi tartışmalar yaşanıyor ama biz sükunetle ve konuşarak çözüyoruz her şeyimizi. Çok büyük sorunlar da yaşamıyoruz" diyerek bahsetti.

        3

        "İYİ Kİ ALMIŞIM SENİ"

        Çağlar Ökten, daha sonra sahnede şarkı söylerken "Biz Seda ile kendimize çok güzel bir hayat kurduk" dedikten sonra eşine "İyi ki almışım seni" sözleriyle seslendi.

        #Çağlar Ökten
        #Seda Sayan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Sivas'ta 11'ler belli oldu
        Sivas'ta 11'ler belli oldu
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!