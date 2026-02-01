Cagliari: 4 - Hellas Verona: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 23. haftasında milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, evinde Hellas Verona'yı 4-0 mağlup etti. Luca Mazzitelli, Semih Kılıçsoy, Ibrahim Sulemana ve Riyad Idrissi'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Cagliari, puanını 28'e yükseltti. 51. dakikada Amin Sarr'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Hellas Verona ise haftayı 14 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 23. haftasında milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, Hellas Verona'yı ağırladı. Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Cagliari oldu.
Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri, 36'da Luca Mazzitelli, 45+2'de Semih Kılıçsoy, 84.'de Ibrahim Sulemana ve 90+1'de Riyad Idrissi kaydetti.
Hellas Verona forması giyen Amin Sarr, 51. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakikada oyundan alındı.
Hellas Verona forması giyen Victor Nelsson, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü kez kazanan Cagliari, puanını 28'e yükseltti. Hellas Verona, 14 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Cagliari, Roma deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Pisa'yı konuk edecek.