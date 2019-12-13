Cahit Gök – Fırat Demiralp kimdir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBiyografi

Cahit Gök – Fırat Demiralp kimdir?

ATV ekranlarının fenomen olan dizisi Hercai başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Fırat Demiralp karakterine hayat veren başarılı oyuncusu Cahit Gök hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Cahit Gök kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

Cahit Gök

Cahit Gök kimdir? sorusu diziseverler tarafından merak edilmeye başladı. ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü merak ile beklenen Hercai dizisinde, Fırat Demiralp karakterini canlandıran ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Cahit Gök hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

CAHİT GÖK - FIRAT DEMİRALP KİMDİR?

Cahit Gök İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Eğitimine Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 3.sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Ezel'de canlandırdığı Genç Kenan Birkan rolüyle tanınmaktadır. Günümüzde ise Hercai dizisinde Fırat karakterini canlandırıyor.

CAHİT GÖK OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

- 2009 Çıngıraklı Top
- Bir Bulut Olsam Yaşar Bulut 
- 2010 Çalgı Çengi Mafya
- Av Mevsimi Vakkas
- Ezel Genç Kenan Birkan T
- 2011 Mavi Kelebekler Marko 
- 2013 Güzel Çirkin Şenol 
- Mahmut İle Meryem
- 2013 Sevdaluk Serkan 
- 2014 Kuzu İsmail
- 2014 Urfalıyam Ezelden Kadir Bozoğlu
- 2014 O Hayat Benim Volkan 
- 2015 Tutar mı Tutar Ayhan 
- 2017 Çalgı Çengi İkimiz Mafya Cemal
- 2018 Siyah Beyaz Aşk Cuneyt Kocak 
- 2019- Hercai Fırat Demiralp/Aslanbey 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aslı Samat - Melike kimdir?
BİYOGRAFİAslı Samat - Melike kimdir?
Gülçin Santırcıoğlu – Sultan Aslanbey kimdir?
BİYOGRAFİGülçin Santırcıoğlu – Sultan Aslanbey kimdir?
Ebru Şahin - Reyyan Şadoğlu kimdir?
BİYOGRAFİEbru Şahin - Reyyan Şadoğlu kimdir?
Güneş Hayat – Esma Demiralp kimdir?
BİYOGRAFİGüneş Hayat – Esma Demiralp kimdir?
Gülçin Hatıhan – Handan Şadoğlu kimdir?
BİYOGRAFİGülçin Hatıhan – Handan Şadoğlu kimdir?
Feride Çetin – Zehra Şadoğlu kimdir?
BİYOGRAFİFeride Çetin – Zehra Şadoğlu Kimdir?
İlay Erkök – Yaren Şadoğlu kimdir?
BİYOGRAFİİlay Erkök – Yaren Şadoğlu kimdir?
İnci Şen - Nigar Katarcı kimdir?
BİYOGRAFİİnci Şen - Nigar Katarcı kimdir?
Oya Unustası – Gönül Aslanbey kimdir?
BİYOGRAFİOya Unustası – Gönül Aslanbey kimdir?
Macit Sonkan – Nasuh Şadoğlu kimdir?
BİYOGRAFİMacit Sonkan – Nasuh Şadoğlu kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X