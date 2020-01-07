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Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Japonya'da ev hapsinde tutulduğu evden Beyrut'a kaçışının yankıları sürüyor.

Kaçak CEO'nun Lübnan'ı başkentine İstanbul aktarmalı gittiği ve her iki yolculuğunda da MNG Holding'e bağlı iki ayrı özel jet kullandığı ortaya çıkmıştı.

Bugün ise, Ghosn'u Japonya'nın Osaka kentinden İstanbul'a, oradan da Beyrut'a taşıyan uçakların kiralama tutarı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNBC'nin iddiasına göre, Ghosn'u taşıyan iki özel jet, toplam 350 bin dolar karşılığında kiralandı.

Dubai merkezli Al-Nitaq Al Akhdhar for General Trade Limited isimli bir şirket tarafından yapılan kiralama sözleşmesinde, birinci uçağın önce Dubai'den Osaka'ya, ikinci uçağın ise Osaka'dan İstanbul'a uçacağı bilgisinin yer aldığı belirtildi.

İNGİLİZ ASKER DETAYI

Ayrıca, uçakların kiralama sözleşmesinde Dr. Ross Allen isminin yer aldığı belirtiliyor.

Financial Times'in aktardığına göre ise, Al-Nitaq al-Akhdhar for General Trade Limited'in eski bir İngiliz asker olan Mike Douglas ile bağlantılı olduğu bildiriliyor.

Douglas'ın, havacılık ve yakıt hizmetleri sunan bir şirketin sahibi olduğu ve MNG ile daha önce de iş ilişkisinin bulunduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Al-Nitaq Al Akhdhar for General Trade Limited'in bir merkezinin de Irak'ın Bağdat kentinde yer aldığı aktarılıyor.

Ghosn'u Osaka-İstanbul arasında taşıyan Bombardier Global Express model uçağın menzili 7 bin mil olarak açıklanıyor. Osaka-İstanbul arası 5 bin 430 mil uzaklıkta.

Ayrıca, Ghosn'un hapis altında tutulduğu evden içinde çıktığına inanılan kontrbas kutusunun ise Türkiye'de incelendiği ve parmak izi aramasına tabi tutulduğu belirtiliyor.

TOKYO'DAN HIZLI TREN İLE ÇIKTI

Financial Times'in aktardığına göre ise, Ghosn Tokyo'da ev hapsinde tutulduğu evden, Osaka kentine hızlı tren ile gitti.

Shin-Osaka istasyonunda kentte bir otele taksi ile giden kaçak CEO, 29 Aralık'ta Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a uçtu.