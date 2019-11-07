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Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir?

Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Şevket Çoruh ve İlker Ayrık gibi oyuncuların yer aldığı Çakallarla Dans 4 filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Çakallarla Dans 4

Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devam filmi olarak çekilen bir Komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmıştır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir. İşte Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları ve konusu...

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ KONUSU

Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar.

Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ OYUNCULARI

  • Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
  • İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
  • Timur Acar - Köfte Necmi
  • Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
  • Didem Balçın - Fatma
  • Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
  • Derya Şensoy - Mihriban
  • Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep
  • Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin
  • Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey

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