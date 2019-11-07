Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devam filmi olarak çekilen bir Komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmıştır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir. İşte Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları ve konusu...

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ KONUSU

Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar.

Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ OYUNCULARI