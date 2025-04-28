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        Haberler Gündem İnanç Çalçakırlar Cemevinde çalışma başlatıldı

        Çalçakırlar Cemevinin ibadete açılması için çalışmalar başlatıldı

        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Denizli'nin Çal ilçesindeki Çalçakırlar Cemevinin bakım ve onarım sürecini başlatmak amacıyla yerinde incelemelerde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:33 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:33
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        Çalçakırlar Cemevinde çalışma başlatıldı
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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Çalçakırlar Cemevinde bakım ve onarım sürecinin başlatılması amacıyla yerinde incelemelerde bulundu.

        Ziyarete, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı ve Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran da eşlik etti. Bakanlık yetkilileri, Çalçakırlar Cemevinin ibadete açılmasının, bölgedeki Alevi-Bektaşi inancına sahip vatandaşların dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirttiler.

        Ziyaretin ardından, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir ve beraberindeki heyet, Çalçakırlar Mahallesi'nde bulunan Dümülcü Sultan Dergahı ve türbesini de ziyaret etti.

        Yapımı devam eden Cemevi hakkında incelemelerde bulunan yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının kültürel ve dini yaşantısına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

        Başkan Özdemir, cemevinin geleneksel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekerek, Alevi-Bektaşi toplumunun ortak mirasını koruma adına her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

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