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Çaldığı pırlanta yüzük tıbbi müdahale ile çıkartılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist İan Camppel'ın (54) müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2.5 kıratlık ve 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğün hastanede doğal yollardan çıkması için bekleyiş sona erdi. Gözetim süresi de dolan Camppel, adliyeye sevk edilmeyi beklerken polislere kendi isteği ile tüm riskleri kabul ederek, yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılması için yazılı onay verdi

05.10.2018 - 19:26 | Güncelleme: DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist Ian Camppel'ın müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2,5 kıratlık 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü doğal yollardan kalın bağırsağından çıkartabilmesi için 36 saat süren bekleyişten sonuç alınamadı.

Doktorlar yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılmasının ise riskli olduğunu bildirdi. Gözetim süresi de dolan Camppel, adliyeye sevk edilmeyi beklerken polislere kendi isteği ile tüm riskleri kabul ederek, yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılması için yazılı onay verdi.

Bunun üzerine Camppel, polis eşliğinde Marmaris'teki özel bir hastaneye götürüldü. Camppel'e burada kolonoskopi yapılacağı öğrenildi.

OLAY

İrlandalı turist İan Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'e, beğendiği iki pırlata yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı. DHA'nın haberine göre, tezgahtar Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi.

İddiaya göre, tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolonun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı. Polis ekiplerinin Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı.

Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi.

 

 

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