Sompo Japan Sigorta,avantajlı yeni ürünü “Volkswagen Kasko”ya müşterilerinin hizmetine sundu. Sompo Japan Sigorta’nın sunduğu bu yeni ürün ile araçlar farklı risklere karşı korunurken orijinal parça garantisi ile araç koruma altına alınıyor. İlk 3 yıl hırsızlık ve pert hasarında da aracın anahtar teslim fiyatını karşılayan Sompo Japan Sigorta ayrıca Volkswagen Kasko poliçesine sahip müşterilerine servis süresince kendi araçlarına eş değer ikame araç hizmeti sunuyor

ARAÇ ÜSTÜNDEYKEN ÇALINMASI KAPSAMDA

Volkswagen ve Sompo Japan Sigorta’nın ortaklaşa sunduğu Volkswagen Kasko ile iki önemli markanın işbirliğine gittiğini ve Sompo Japan Sigorta olarak hedeflerinin; müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürünler sunmaya devam etmek olduğunu belirten Sompo Japan Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Yetkili servisin sunduğu hizmetler kapsamında Volkswagen Kasko sahipleri kendilerini çok daha güvende hissedecek. Bu hizmetlerin yanı sıra Volkswagen Kasko’ya dahil ettiğimiz ek teminatlar ile aracın anahtar üstündeyken çalınmasını ve araç sahibinin kişisel eşyalarının çalınmasını da güvence altına alıyoruz”dedi.