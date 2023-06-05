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Haberler Sosyal Güvenlik
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'Çalışanların haklarını korumaya devam edeceğiz'

Vedat Bilgin'den görevi devralan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız, çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi

'Çalışanların haklarını korumaya devam edeceğiz'
HABERTURK.COM / Ajanslar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan devir teslim töreniyle görevi Vedat Bilgin'den devraldı.

Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan şunları söyledi:

-Ülkemize ve devletimize yaptığı hizmetler için Sayın Bakan Bilgin'e şükranlarımı sunuyorum.

-Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız, çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden projelerini devam ettirerek, üstüne yeni proje ve programlar ekleyerek yolumuza devam edeceğiz.

-Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir sosyal güvenlik sistemini, yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz.

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