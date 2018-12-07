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Güzel oyuncu, "Çok mesaj attınız, iyi niyetli dilkelerinize minnettarım. Hep sormuşsunuz; 'nasılsın, iyi misin, iyi ol?' demişsiniz. Nasılım biliyor musunuz? Sanki kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş gibi, doktor tekrar yaşayacağımı müjdelemiş gibiyim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Sevgiden ayrılmayın" mesajını yayınladı.