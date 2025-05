Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty: Modern Warfare 3 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty: Modern Warfare 3 kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

Call of Duty: Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty: Modern Warfare 3 kaç GB boş alan istiyor? Call of Duty: Modern Warfare 3, dünya genelinde büyük yankı uyandıran ve aksiyon dolu savaş deneyimini oyunculara sunan birinci şahıs nişancı türünde bir oyundur. Hikâye, Modern Warfare serisinin önceki oyunlarının devamı niteliğinde, küresel çapta patlak veren büyük bir savaşın ortasında geçer ve oyuncuları dünyanın farklı bölgelerinde yoğun çatışmalara sürükler. Oyun, terör örgütlerinin dünya düzenini tehdit ettiği bir ortamda, uluslararası güçlerin bu tehdide karşı verdikleri mücadeleyi anlatır.

Habertürk Giriş: 29.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:36 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL