Cam silerken düşüp öldü

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        Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü

        Bursa'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin camını silerken, dengesini kaybedip beton zemine düşen Nurşen Kadakal hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:59
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        Bursa'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin camını silerken düşen Nurşen Kadakal (53), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Okan Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silen Nurşen Kadakal, dengesini kaybedip beton zemine düştü.

        Sesi duyup evlerinin pencerelerinden bakan komşuları, Kadakal'ı yerde hareketsiz halde görünce, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Nurşen Kadakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadakal'ın olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenilirken, ölüm haberini alıp eve gelen ailesi fenalık geçirdi. Kadakal'ın cenazesi, otopsisi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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