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Haberler Televizyon Cam Tavanlar 5. bölüm tanıtım: Aşkın dansı başlasın!
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Aşkın dansı başlasın!

'Cam Tavanlar', bu akşam 5. bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek. Aşka davet eden bir müzik, alev alev yanan Leyla ve Cem, birlikte kotarmaları gereken bir gala... İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi... Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?

Cam Tavanlar 5. bölüm tanıtım: Aşkın dansı başlasın!
Aşkın dansı başlasın!
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Yönetmenliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği, senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşıyan ''Cam Tavanlar''ın oyuncu kadrosunda; Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

Cam Tavanlar bu akşam 5. bölümüyle ekrana gelecek. Aşka davet eden bir müzik, alev alev yanan Leyla ve Cem, birlikte kotarmaları gereken bir gala... İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi... Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?

Cam Tavanlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın 5. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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