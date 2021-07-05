Show TV ekranlarının Ojo Pictures imzalı sevilen dizisi Cam Tavanlar'ın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı.

LEYLA KİMİ TERCİH EDECEK?

İskender ve Cem arasında kalan Leyla'nın düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda seçiminin kim olacağı merakla bekleniyor. "Hazırım!" diyerek heyecanı yükselten Leyla'nın tercihi; güvensiz ve tehlikeli hissettiği Cem mi yoksa güvenilir dediği İskender'den mi yana olacak?

CAM TAVANLAR'DA NELER OLACAK?

Cam Tavanlar Çarşamba akşamı heyecan dolu beşinci bölümüyle ekrana gelecek. Aşka davet eden bir müzik, alev alev yanan Leyla ve Cem, birlikte kotarmaları gereken bir gala... İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi... Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın 5. Bölüm 3. Tanıtımı;