Show TV ekranlarının Ojo Pictures imzalı sevilen dizisi Cam Tavanlar'ın yeni bölümünden art arda iki tanıtım yayınlandı.

"İŞTE AŞKIN GÜCÜ!"

Cem ve Leyla arasındaki çekimin giderek yükseldiği ilk tanıtımda yaşadıkları romantik anlar dikkat çekiyor. Cem'in kırgınlığı devam ederken, Şinasi ve Süreyya'nın ikili hakkındaki yorumları izleyenleri gülümsetiyor. Leyla ve Cem'in yakınlaştığı anlarda ise heyecan doruğa çıkıyor. Ekrana gelen diğer tanıtımda ise ormanda kaybolan Şinasi ve Süreyya'ya neler olacağı merakla bekleniyor.

CAM TAVANLAR'DA NELER OLDU?

Cem'den yaşananlardan kimseye bahsetmemesini isteyen Leyla, galanın kendisi için önemli olduğunu söyleyerek Lujuria'ya döndü. Aylin'in apar topar restorandan çıktığını öğrenen Leyla, bir süre sonra onu buldu ve geri dönmesi için ikna etti. Galaya hazırlanan İskender ve Aylin'in arasındaki gerilimin geçmediğini gören Cem ve Leyla onları motive ederken bir yandan da yemek yapmaya başladılar. Yemeği tattıran ikili tüm ekipten geçer not aldı. Galanın başlamasına az bir süre kala panik yapan Leyla'ya sihirli dokunuş Süreyya'dan geldi. Galada tüm gözleri üstünde toplayan Leyla, hiç beklemediği bir anda Cem'i karşısında buldu. İlk adımı atan Cem, Leyla'ya bir elma uzatarak onu dansa kaldırdı. Bir süre dans eden ikili uyumlarıyla göz doldurdu ancak Leyla içeriyi kontrol etme bahanesiyle Cem'in yanından kaçtı. Leyla'yı dansa kaldırmak için harekete geçen İskender o sırada ikiliyi gördü ancak Leyla'dan vazgeçmemekte kararlı olduğunu da hissettirdi. Cem ve Leyla başarıyla biten gala gecesi hakkında konuşurken Haldun ve Ziya geldi. Haldun'dan Cem'in kendisine maddi olarak yardım etmek istediği için gala teklif ettiğini duyan Leyla paramparça oldu. Cem kendini açıklamak istese de Leyla onu dinlemeyerek, sinirle yanından ayrıldı. Gözyaşlarına boğulan Leyla'yı teselli eden ise İskender oldu. Öfkesi bir türlü dinmeyen Leyla bu sırada Gülten'den tedarikçiyi Cem'in değil Haldun'un şikâyet ettiğini öğrendi. Cem de, Leyla da yaptıkları hataları göz önünde bulundurarak, birbirlerine haksızlık ettiklerini düşünmeye başladı. Duygularını bir türlü açıklayamayan İskender, Leyla'yı yemeğe çıkarmak istedi. İskender'in Leyla'nın yanına geldiğini gören Cem ise bu duruma çok bozuldu. Yemek randevusuna gitmek üzere hazırlanan Leyla, İskender'in arabasına bineceği sırada Cem'in sesini duydu. Cem, Leyla'ya konuşmak istediğini söylerken, iki aşık arasında kalan Leyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu sırada onları uzaktan izleyen Suna ise herkesten habersiz büyük sürpriz oldu. Peki, Suna'nın ortaya çıkışı dengeleri nasıl değiştirecek?

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın 6. Bölüm 2. ve 3. Tanıtımı;