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Cam Tavanlar dizisi oyuncuları kimler? Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar nerede çekiliyor?

Cam Tavanlar dizisi bu akşam Show TV ekranlarında ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Güçlü kadrosuyla dikkatleri çeken Cam Tavanlar dizisi intikam, aşk ve rekabet temasıyla ön plana çıkıyor. İşte Cam Tavanlar oyuncuları, karakterleri ve konusu haberimizde...

Cam Tavanlar dizisi oyuncuları kimler? Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar nerede çekiliyor?

Cam Tavanlar dizisi oyuncuları kimler? Cam Tavanlar konusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Başrolünde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı romantik-dram türündeki dizisi bu akşam Show TV ekranlarında ilk kez beyaz ekranlarda yerini alacak. Biz de Cam Tavanlar dizisiyle ilgili merak edilenleri haberimizde derledik...

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCULARI KARAKTERLERİ

Bensu Soral - Leyla
Kubilay Aka - Cem
Hatice Aslan
Utku Ateş
Ahmet Melih Yılmaz
Beril Kayar
Ayten Soykök
Mehmet Bilge Aslan
Şifanur Gül
Alper Kut
Aziz Caner İnan
Gizem Erdem
İsmail Karagöz
Şehnaz Bölen Taftalı
Cevdet Arıcılar

CAM TAVANLA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

CAM TAVANLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cam Tavanlar dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

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