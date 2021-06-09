Cam Tavanlar dizisi oyuncuları kimler? Cam Tavanlar konusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Başrolünde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı romantik-dram türündeki dizisi bu akşam Show TV ekranlarında ilk kez beyaz ekranlarda yerini alacak. Biz de Cam Tavanlar dizisiyle ilgili merak edilenleri haberimizde derledik...

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCULARI KARAKTERLERİ

Bensu Soral - Leyla

Kubilay Aka - Cem

Hatice Aslan

Utku Ateş

Ahmet Melih Yılmaz

Beril Kayar

Ayten Soykök

Mehmet Bilge Aslan

Şifanur Gül

Alper Kut

Aziz Caner İnan

Gizem Erdem

İsmail Karagöz

Şehnaz Bölen Taftalı

Cevdet Arıcılar

CAM TAVANLA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

CAM TAVANLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cam Tavanlar dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.