Çamaşır makinanızdaki o gizli bölmeyi temizlemezseniz kıyafetlerinizi temizlemek isterken eskitebilirsiniz!
Çamaşır makinenizin aslında sandığınız kadar temiz olmadığını söylesek ne dersiniz? Gözden kaçan o küçük bölme, kıyafetlerinizi yıkarken fark etmeden kirletebilir. İşte detaylar!
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ GİZLİ TEHLİKE
Çamaşır makineleri kıyafetleri temizlemek için tasarlansa da, kendi içlerinde zamanla kir, deterjan kalıntısı ve bakteriler biriktirebilir.
Özellikle çoğu kişinin fark etmediği “gizli bölmeler”, hijyen açısından ciddi risk oluşturabiliyor. Sosyal medyada viral olan videolar sayesinde bu alanlara olan ilgi artmış durumda.
EN ÇOK İHMAL EDİLEN BÖLME: FİLTRE
Makinenin alt kısmında yer alan filtre, suyla birlikte gelen tüy, saç ve küçük parçaları tutarak sistemin tıkanmasını önler.
Ancak bu bölüm düzenli temizlenmediğinde biriken kir, kötü kokuya ve performans düşüşüne yol açar. Uzmanlar, filtrenin ayda en az bir kez kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
BAKTERİLERİN GİZLENDİĞİ NOKTALAR
Sadece filtre değil; deterjan çekmecesi ve kapak lastiği de bakterilerin en sık biriktiği alanlar arasında. Nemli ortam nedeniyle bu bölgelerde küf oluşabilir ve bu durum kıyafetlere kötü koku olarak geri dönebilir. Bu yüzden bu parçaların da düzenli olarak silinmesi ve kurulanması öneriliyor.
TEMİZLENMEZSE NE OLUR?
Makinenin içindeki kir ve bakteri birikimi, temizlenen çamaşırların tam anlamıyla hijyenik olmamasına neden olabilir.
Hatta zamanla kıyafetlerde sararma, yıpranma ve kötü koku gibi problemler ortaya çıkabilir. Yani makine temizlenmezse, aslında çamaşırlar da tam anlamıyla temizlenmiş sayılmaz.
DOĞRU TEMİZLİK NASIL YAPILIR?
Uzmanlar, düzenli bakımın makinenin ömrünü uzattığını belirtiyor. Filtre temizliği, deterjan çekmecesinin yıkanması ve belirli aralıklarla boş makinede yüksek sıcaklıkta temizlik programı çalıştırılması öneriliyor. Bu basit adımlar hem hijyen sağlar hem de kıyafetlerin daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.