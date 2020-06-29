Çamaşır makinesi su almıyor

Çamaşır makinasının en çok karşılaşılan sorunu su almamasıdır. Bu makalemizde siz değerleri okurlarımıza çamaşır makinasının su almamasının nedenlerini, neden kaynaklı sorunlar oluştuğunu ve çözümlerini açıklayacağız. Sizde bu konular hakkında bilgi sahibi olmak için haberimizin tamamını okumanız gerekmektedir.

Çamaşır makinası neden su almaz?

Çamaşır makinası çok sık kullanılmaktadır. Bu sebeple arızalar açması normaldir. En çok problem su almamasıdır. Peki, neden su almaz? İşte çamaşır makinası neden su almaz sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir

Elektrik kablosunun çıkmış olma ihtimali vardır

Ventilde arıza olabilir

Alakartta meydana gelen arızadan kaynaklanabilir

Pompada bulunan motordan kaynaklanabilir

Pompa motorunda tıkanma meydana gelmiş olabilir

Elektrikte kaçak meydana gelmiş olabilir.

Makine su almadığında neler yapılmalıdır?

Makine su almadığında yapılması gereken birkaç yöntem vardır. Şimdi sizlere bunları aktaracağız. Makine su almadığında neler yapılmalıdır. Bu sorunun cevabı aşağıdaki gibidir.