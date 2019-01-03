Birleşik Krallık'ın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Dictionary her sene olduğu gibi bu sene de yılın kelimesini seçti. Ulusal ve uluslararası gündem göz önünde bulundurularak yapılan seçimde 2018'in kelimesi nomophobia oldu.

Cambridge editörleri tarafından seçilen dört kelime katılımcıların oylarıyla belirlendi. Cinsiyet ayrımı (gender gap), ekolojik tahribat (ecocide) ve kürsüsüz bırakma (no-platforming) nomophobia ile birlikte finale kalan kelimeler arasında yer aldı.

Yılın kelimeleri 2017’de popülizm, 2016'da paronayak, 2015’te ise ekonomik krize referans edilerek seçilen kemer sıkmaydı.

NOMOPHOBIA NEDİR?

Nomophobia kelimesinin kendisi pek tanıdık gelmese de, anlamı hepimizi az çok ilgilendiriyor. Nomophobia kelimesi Türkçe sözlükte 'telefon bağlantısını kaybetme korkusu' anlamını taşıyor.

Nomophobia, sinyalin olmaması veya şarjın bitmesi gibi nedenlerden dolayı telefonu kullanamama korkusuna deniyor. Ancak bu durumun klinik derecede bir korku değil, telefonsuz kalma durumunda yaşanan bir endişe olduğu belirtiliyor.

NOMOPHOBIA NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Terim, İngiltere merkezli bir araştırma kuruluşu olan YouGov tarafından oluşturuldu. 2008 yılında yapılan bir araştırmada araştırmacılar, kullanıcıların yüzde 53'ünün cep telefonlarını kullanamadıklarında endişeli olduğunu bildirdi.

Ayrıca araştırmaya katılanların yarısından fazlasının telefonlarını asla kapatmadığı sonucu ortaya çıktı. Nomophobia 2018'in başında Cambridge’in online sözlüğüne eklendi.

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