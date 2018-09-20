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Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

20.09.2018 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 6 yıl önce çekilen üstsüz fotoğraflarına büyük bir ceza geldi. Fransa'nın Paris kentinde yapılan temyiz mahkemesinde derginin yanında editörlere ve fotoğrafçılara da ceza yağdı

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    Altı yıl önce Fransa'da tatildeyken çekilen üstsüz fotoğrafları dergiye basılan Cambridge Düşesi Kate Middleton, açtığı davayı kazandı.

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    Geçtiğimiz sene açılan davada 100 bin euro tazminat alan Düşes, dün görülen davada fotoğrafları çeken paparazzilerin ve haberi yapan editörlerin para cezasına çarptırılmasını sağladı.

     

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    Fransız temyiz mahkemesi, Düşes'in tatilde çekilen üstsüz pozlarını yayınlayan derginin iki editörüne ve fotoğrafçısına özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verdi.

     

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    Görülen duruşmada, haberi hazırlayan Laurence Pieau ve Ernesto Mauri'nin 45 bin Euro ceza ödemesi kararlaştırıldı.

     

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    Duruşmada Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarını çeken Cyril Moreau ve Dominique Jacovides adlı iki paparazzinin 10'ar bin Euro para cezası ödemesine karar verildi.

     

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    Prens William olayların ardından eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının "şoke edici" olduğunu ifade ederken, bunu annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzer bir taciz olarak gördüğünü belirtmişti.

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    Zira Prens'in annesi Lady Diana, ömrü boyunca paparazziler tarafından takip edilmişti.

     

  • 8 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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    1997 yılında da Paris’te sevgilisi ile birlikte olduğu aracın paparazziler tarafından kovalanması sonucu yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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  • 13 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 14 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 15 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 16 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 17 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 18 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 19 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 20 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 21 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 22 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 24 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 25 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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  • 27 Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
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