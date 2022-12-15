Nalan, Hayri'nin köşkün etrafında ve kendi yakınında dolanmaması için onu uzak tutmaktadır. Bunu da ona sert bir şekilde söyler. Bu sırada Sedat acı bir haber almıştır ve bu olayın kendi üzerinde yarattığı şoku Nalan'a sarılarak atlatmaya çalışır. Onların bu halini ise, Hayri görmüştür.