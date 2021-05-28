Camdaki Kız 7. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Feride, Nalan'a baskı yapmaya devam eder. Sedat ile öpüşmek Nalan'a pahalıya mal olmuştur. Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz. Sedat ile Nalan arasındaki yakınlaşma devam ediyor. Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Camdaki Kız 7. son bölüm

CAMDAKİ KIZ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

— Kanal D (@KanalD) May 27, 2021

CAMDAKİ KIZ 7. SON BÖLÜM

Sedat ve Nalan’ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner. Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybeden Feride, Nalan’a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan’ın hayatı, birden cehenneme dönüşür.

Gizli AVM’yi keşfedip, Gülcihan’ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako’nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır. Rafet her yerde Tako’yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir? Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. İlk defa Nalan’ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

Nalan'ın sağlığını tehlikeye atacak bir boyuta gelir. Bayılan Nalan'ı ise Muzo bulur.

Sedat ve Nalan arasında sürpriz öpücük! Sedat, Nalan'a yıldırım nikahı ile evlenmeyi teklif ediyor. Bu teklif karşısında Nalan'ın cevabı ne olacak?